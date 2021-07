Flavio Insinna, perchè non è diventato padre. «Me l’ha imposto un istinto quasi animale» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Flavio Insinna ha scelto di non avere figli, non è stato un caso: «Sarei stato un padre assente». A rivelarlo è lo stesso conduttore in un’intervista al settimanale Oggi, dove dichiara: «perchè non figli? me l’ha imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una “monca”. Con un papà assente, ce parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono. Tornando indietro, proverei a fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha scelto di non avere figli, non è stato un caso: «Sarei stato unassente». A rivelarlo è lo stesso conduttore in un’intervista al settimanale Oggi, dove dichiara: «non figli? meun: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una “monca”. Con un papà assente, ce parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono. Tornando indietro, proverei a fare il medico come mio. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei ...

Advertising

infoitcultura : Flavio Insinna: ecco il motivo per cui non ha avuto mai figli - infoitcultura : Flavio Insinna, il prezzo della fama: perché ha scelto di non avere figli - infoitcultura : Il pranzo è servito: la telefonata che commuove Flavio Insinna - infoitcultura : Flavio Insinna, la verità che nessuno si aspettava sulla fidanzata Adriana - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: 'Non saremo quà a Giocare se non ci fosse stato CORRADO!!!'?? L'Omaggio Tenerissimo di Flavio Insinna e tutta la Squadra de… -