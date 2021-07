Elisabetta Canalis infiamma Instagram: i suoi allenamenti in bikini dall’alto tasso erotico (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alla soglia dei 43 anni, Elisabetta Canalis si conferma la regina della seduzione. Sui social l’ex velina, rimasta sempre nei cuori degli italiani, regala siparietti imperdibili per i suoi follower. Video e foto bollenti per i follower di Instagram mentre si allena in bikini sullo yacht. Il suo workout è ad alto contenuto erotico e ai suoi follower non è certo sfuggito. La bella Elisabetta Canalis, diventata famosa con gli stacchetti di Striscia la Notizia, ha presto conquistato il pubblico italiano sempre molto interessato anche alle sue ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alla soglia dei 43 anni,si conferma la regina della seduzione. Sui social l’ex velina, rimasta sempre nei cuori degli italiani, regala siparietti imperdibili per ifollower. Video e foto bollenti per i follower dimentre si allena insullo yacht. Il suo workout è ad alto contenutoe aifollower non è certo sfuggito. La bella, diventata famosa con gli stacchetti di Striscia la Notizia, ha presto conquistato il pubblico italiano sempre molto interessato anche alle sue ...

