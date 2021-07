Dogana | l’ANAC | “Incarico a Fuksas | serviva concorso di idee o di progettazione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’Autorità ha rilevato che l’affidamento diretto delladi un’opera (costo dell’intervento 3 milioni e mezzo, importo dell’affidamento: 290.000 euro) non è rispettoso dei principi di libera concorrenza e non discriminazione. Pertanto, nonostante la chiara fama internazionale dell’archistar prescelto, era necessario undio di. Questo in base alla normativa vigente e al codice dei contratti”. Cosìè intervenuta in merito all’affidamento da parte del Comune di Avellino del progetto di recupero dell’Antica ...