Demme | intervento riuscito | ecco quando comincia il recupero

Diegoè stato operato a Roma per la rottura - avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'è perfettamente riuscito. Lo rende noto il Napoli. Il centrocampista ...Tornare in campo il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni possibili. E' questo l'obiettivo di Diego. Il centrocampista del Napoli si è ritrovato costretto a fare i conti con il più complicato degli avvii di stagione. Nel corso dell'amichevole giocata sabato scorso dai partenopei contro la Pro ...Buone notizie per Diego Demme dopo l' infortunio subito in amichevole contro la Pro Vercelli.L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto è perfettamente riuscito. Nella giornata di mercoledì il calc ...Diego Demme giocatore del Napoli è stato operato al ginocchio a Villa Stuart dal professor Mariani: tra dieci giorni comincia il recupero.