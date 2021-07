Covid, via libera al vaccino Moderna per 12 - 17enni (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l'utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età 12 - 17 anni. "La Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha approvato l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l'utilizzo delSpikevax () per la fascia di età 12 - 17 anni. "La Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha approvato l'...

Advertising

WRicciardi : Marco Natali, il ventenne che ha sfidato i No Pass: 'Mio padre, medico, è morto di Covid. Col vaccino sarebbe qua'… - riotta : Morire di Covid a 11 anni nella mia città con genitori seguaci di medicine fasulle e perniciose - Agenzia_Ansa : Covid: flop della piazza anti green pass, domani si replica in 12 città #ANSA - Ely_OneD : RT @btshouse_ita: una puntata della sua radio in cui diceva 'Ciascuno di noi è diventato un'isola per via del Covid. Spero di rivedervi su… - Marilenapas : RT @QSanit: #Vaccini #COVID . Da @Aifa_ufficiale via libera a #Moderna anche per fascia 12-17 anni #Sanità -