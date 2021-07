Biennale Danza: Fabre e Baryshnikov tra corpo, identità e sguardo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un corpo iconico per ragionare su che cosa sia un corpo e, di conseguenza, che cosa siamo e in che modo esistiamo noi. L'artista belga Jan Fabre ha portato a Venezia, per la Biennale Danza, la propria installazione filmica "Not Once", interpretata dal leggendario ballerino Mikhail Baryshnikov, la cui immagine viene manipolata, duplicata, sezionata, utilizzata per creare la drammaturgia del racconto, in una parola viene usata.Il corpo e lo sguardo: nella storia di un personaggio che cerca di capire se stesso attraverso diverse stanze di un'esposizione nella ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Uniconico per ragionare su che cosa sia une, di conseguenza, che cosa siamo e in che modo esistiamo noi. L'artista belga Janha portato a Venezia, per la, la propria installazione filmica "Not Once", interpretata dal leggendario ballerino Mikhail, la cui immagine viene manipolata, duplicata, sezionata, utilizzata per creare la drammaturgia del racconto, in una parola viene usata.Ile lo: nella storia di un personaggio che cerca di capire se stesso attraverso diverse stanze di un'esposizione nella ...

Biennale Danza, Fabre e Baryshnikov tra corpo, identità e sguardo Un corpo iconico per ragionare su che cosa sia un corpo e, di conseguenza, che cosa siamo e in che modo esistiamo noi. L'artista belga Jan Fabre ha portato a Venezia, per la Biennale Danza, la propria installazione filmica 'Not Once', interpretata dal leggendario ballerino Mikhail Baryshnikov, la cui immagine viene manipolata, duplicata, sezionata, utilizzata per creare ...

Acogny e Doherty, Leonesse della Danza: “Ogni corpo può ballare, conta ciò che si ha dentro” Sembra essere il margine il terreno di contatto tra due danzatrici e coreografe come Germaine Acogny e Oona Doherty, che più diverse – almeno all’apparenza – non potrebbero sembrare. Rispettivamente L ...

