ATP Kitzbuhel 2021, Marco Cecchinato battuto al secondo turno da Daniel Altmaier (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia perde un altro pezzo nel torneo ATP di Kitzbuhel. Marco Cecchinato si è dovuto arrendere al tedesco Daniel Altmaier, numero 135 del mondo, con un doppio 6-4 in meno di un’ora e quaranta minuti, in un match che non ha regalato molte gioie ai puristi del genere, con qualche errore di troppo da entrambe le parti. Eppure è Marco il primo che è riuscito a strappare il break, con il suo avversario che non sembra così performante al servizio. Purtroppo il siciliano non conferma il suo vantaggio, rianimando il suo avversario immediatamente; il set procede senza chance da una parte e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia perde un altro pezzo nel torneo ATP disi è dovuto arrendere al tedesco, numero 135 del mondo, con un doppio 6-4 in meno di un’ora e quaranta minuti, in un match che non ha regalato molte gioie ai puristi del genere, con qualche errore di troppo da entrambe le parti. Eppure èil primo che è riuscito a strappare il break, con il suo avversario che non sembra così performante al servizio. Purtroppo il siciliano non conferma il suo vantaggio, rianimando il suo avversario immediatamente; il set procede senza chance da una parte e ...

Advertising

OA_Sport : Marco Cecchinato viene battuto da Daniel Altmaier al secondo turno del torneo ATP di Kitzbuhel - OA_Sport : ATP Kitzbuhel 2021: Gianluca Mager riesce a battere Albert Ramos-Vinolas, un bel viatico per la sua stagione - sportface2016 : #AtpKitzbuhel, stoico #Mager: resiste in tre set a #RamosVinolas e vola ai quarti - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Martinez vs Bautista Agut, ottavi di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel ?? - livetennisit : ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri. Sinner in campo sol… -