Amici 21 | Lorella Cuccarini tornerà su Canale 5

(Di mercoledì 28 luglio 2021) A partire dal mese di settembre, andrà in onda la nuova edizione di. L’anno scorso, nonostante la pandemia, il programma ha riscosso ascolti da record. Parte del suo successo è stato dovuto alla scelta degli insegnanti che hanno accompagnato i giovani artisti durante il loro percorso. Nelle ultime ore,ha rivelato di essere stata confermata anche per la stagione 2021. Questa notizia ha reso entusiasti i fan, che temevano di non poter più stare in compagnia della loro beniamina.di nuovo nel cast diSappiamo che...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Lorella

...mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di. Un'esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista". La vicenda spiega anche perché...Cuccarini è stata confermata addi Maria De Filippi e ha detto la sua opinione in merito al suo addio alla Rai. Argomenti trattatiCuccarini confermata adCuccarini: le polemiche su MatanoCuccarini: la stima per Maria De FilippiCuccarini ha annunciato di esser stata confermata come insegnante di21 per la prossima ...Carlo Conti conferma l'indiscrezione di TvBlog e spiega come ha risolto il problema 'blackface' a Tale e quale show per la prossima edizione ...Amici 21 anticipazioni, Lorella Cuccarini confermata: "Me l'ha appena comunicato Maria De Filippi" Sul numero del magazine Oggi in edicola domani ci sarà ...