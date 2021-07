Un medico in famiglia, ricordate Manuele Labate? Oggi stenterete a riconoscerlo (Di martedì 27 luglio 2021) Chi non guardava Un medico in famiglia? La serie tv ha conquistato il pubblico con le vicende della simpatica famiglia Martini. Tra i personaggi tanto amati c’era Manuele Labate. Lo ricordate nei panni del dolce Alberto? Provate a guardarlo adesso, è un altro. Alberto Foschi-AltraNotiziaManuele Labate debutta sul piccolo schermo all’età di quindici anni nella serie tv Un medico in famiglia, in cui interpreta il bell’Alberto Foschi, il ragazzo a cui nessuna teenager avrebbe potuto resistere. Il suo personaggio dolce ... Leggi su altranotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Chi non guardava Unin? La serie tv ha conquistato il pubblico con le vicende della simpaticaMartini. Tra i personaggi tanto amati c’era. Lonei panni del dolce Alberto? Provate a guardarlo adesso, è un altro. Alberto Foschi-AltraNotiziadebutta sul piccolo schermo all’età di quindici anni nella serie tv Unin, in cui interpreta il bell’Alberto Foschi, il ragazzo a cui nessuna teenager avrebbe potuto resistere. Il suo personaggio dolce ...

