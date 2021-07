Advertising

sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Formia – Napoli (direzione Napoli), dalle ore 16:00 traffico ferrovia… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via del Foro Italico ?????? Rallentamenti all'altezza di Via dei Campi Sportivi #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-07-2021 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Roma - Napoli via Formia ?? Il traffico è rallentato > Napoli per danneggiamento a un treno da par… -

...è avvenuto in via, una via centrale del paese. In tanti, nonostante il maltempo, si sono riversati in strada per cercare di capire cosa stesse accadendo, altri per aiutare a bloccare il...L'intervento consentirà di rendere più scorrevole ile aumentare la sicurezza delle strade ... Il piano, curato daServizi per la Mobilità, sarà anche un'occasione per riqualificare l'area.E' avvenuto poco dopo delle 13 sull’autostrada A-19 Palermo-Catania. A scontrarsi un’utilitaria e un Suv per cause che ancora sono in corso di accertamento. L'articolo Incidente sulla A-19 a Villabate ...Sono iniziati oggi pomeriggio, martedì 27 luglio, i lavori di rifacimento della pavimentazione di viale Patrioti a Piacenza, nel tratto compreso fra le ...