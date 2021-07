Tokyo 2020 | quattro moschettieri per un titolo olimpico

Leggi su tpi

(Di martedì 27 luglio 2021) Che sapore avrà domani in Italia il caffè di mezza mattina? A determinarlo sarà la prestazione d’uno degli atleti più attesi della spedizione olimpica azzurra nel paese del Sol Levante. Alle nostre 9.10, infatti, le 16.10 locali, prenderà il via, come ultimo concorrente, Filippo Ganna, campione del mondo di ciclismo élite a cronometro. Chiarito che nessuno nella storia delle due ruote, in linea o contro il tempo, ha aggiunto l’oro all’iride, cosa possiamo aspettarci dal granatiere verbanese. La gara si disputerà sulla distanza di 44,2 chilometri. In effetti si tratterà di un circuito di 22.100 metri da ripetersi due volte con partenza ed arrivo al Fuji International Speedway. La ...