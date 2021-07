Svolta sul camicigate La Procura di Milano chiude l’indagine e prepara le richieste di rinvio a giudizio

(Di martedì 27 luglio 2021)sulin Lombardia. Con una mossa attesa da tempo, ladiha chiuso l’inchiesta, in vista della probabile richiesta di, per il governatore lombardo Attilio Fontana e altre quattro persone. La vicenda giudiziaria è quella relativa all’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici e altri dispositivi di protezione individuale a Dama, società di Andrea Dini, cognato del presidente. Fontana, Dini, Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria, e una dirigente della centrale acquisti regionale rispondono di frode in ...

Advertising

EnricoLetta : Sì! Ieri e oggi in #Calabria, regione che deve diventare questione nazionale e, sì, sono davvero molto fiducioso su… - guttolo : @maristaurru Immagino che tu sia finita sul mio profilo perché hai sbagliato a una svolta - cornelliattilio : RT @rquerze: I metalmeccanici della Fim Cisl nell’indagine svolta con ?@adaptland? promuovono lo Smart working (ma sul diritto alla disconn… - EMassagli : RT @rquerze: I metalmeccanici della Fim Cisl nell’indagine svolta con ?@adaptland? promuovono lo Smart working (ma sul diritto alla disconn… - rquerze : I metalmeccanici della Fim Cisl nell’indagine svolta con ?@adaptland? promuovono lo Smart working (ma sul diritto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta sul

Il Sole 24 ORE

'Il sentimento pubblico e il supporto per i veicoli elettrici sembrano essere a un punto di... l'offerta di componenti avrà una forte influenzatasso di crescita delle nostre consegne per ...... come riportatoCorriere della sera , è quello di alcune dipendenti di una cooperativa che ... Sempre che questo sia reso possibile dal tipo di mansione. 27 luglio 2021Svolta sul camicigate in Lombardia. Con una mossa attesa da tempo, la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta, in vista della probabile richiesta di ...È la prima utility italiana nella selezione del Financial Times tra le 300 aziende che hanno ridotto la CO2. I risultati si riflettono sui bilanci: Ebitda su del 9,5%. Ora la corsa per arrivare a 1,5 ...