Scomparso un ragazzo di 22 anni a Pisa, l’appello del padre: “Aiutatemi a trovarlo” (Di martedì 27 luglio 2021) Un ragazzo siciliano di 22 anni, Francesco Pantaleo, sembra Scomparso nel nulla a Pisa. Di lui non si hanno più notizia dalla mattina di sabato 24 luglio 2021. La scomparsa è stata denunciata alle forze dell’ordine e il padre, Tonino Pantaleo, ha lanciato l’allarme anche sui social: “Aiutatemi a trovare mio figlio”, ha scritto su Facebook, pubblicando alcune foto del giovane per consentirne il riconoscimento. Il padre, che vive a Marsala, in provincia di Trapani, ha sentito Francesco l’ultima volta venerdì 23 luglio. Il mattino seguente il ragazzo è uscito ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) Unsiciliano di 22, Francesco Pantaleo, sembranel nulla a. Di lui non si hanno più notizia dalla mattina di sabato 24 luglio 2021. La scomparsa è stata denunciata alle forze dell’ordine e il, Tonino Pantaleo, ha lanciato l’allarme anche sui social: “a trovare mio figlio”, ha scritto su Facebook, pubblicando alcune foto del giovane per consentirne il riconoscimento. Il, che vive a Marsala, in provincia di Trapani, ha sentito Francesco l’ultima volta venerdì 23 luglio. Il mattino seguente ilè uscito ...

