Riforma Cartabia, l’Anm di Venezia: “Qui il 59% dei processi d’Appello dura più di due anni. In fumo procedimenti per reati gravi” (Di martedì 27 luglio 2021) La Riforma della giustizia penale, in particolare l’improcedibilità del processo d’Appello oltre i due anni “potrebbe avere effetti devastanti sui processi in corso e su quelli futuri frustrando in maniera irreversibile le esigenze di contrasto a gravi fenomeni di criminalità, anche organizzata, della nostra Regione”, è quello che scrive in una nota la Giunta esecutiva di Venezia dell’Associazione nazionale magistrati. “Allo stato – precisa la nota – circa il 59% dei processi ad oggi pendenti in corte d’Appello risulta iscritto al ruolo da oltre due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Ladella giustizia penale, in particolare l’improcedibilità del processooltre i due“potrebbe avere effetti devastanti suiin corso e su quelli futuri frustrando in maniera irreversibile le esigenze di contrasto afenomeni di criminalità, anche organizzata, della nostra Regione”, è quello che scrive in una nota la Giunta esecutiva didell’Associazione nazionale magistrati. “Allo stato – precisa la nota – circa il 59% deiad oggi pendenti in corterisulta iscritto al ruolo da oltre due ...

