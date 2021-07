Patenti: proroga validità fino al 3/2022 per emergenza covid (Di martedì 27 luglio 2021) Il Mims proroga la validità delle Patenti di pari passo alla proroga dello stato di emergenza per il covid 19. Oltre alla proroga già prevista per i titoli di guida che scadono entro il 31 luglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Il Mimsladelledi pari passo alladello stato diper il19. Oltre allagià prevista per i titoli di guida che scadono entro il 31 luglio ...

Prolungamento stato emergenza: prorogati fogli rosa, patenti e CQC ... CQC e patenti. Paolo Colangelo, presidente di Confarca, la Confederazione italiana che rappresenta ... La proroga è una ventata d'ossigeno per le autoscuola e risolverà problemi nelle province con ...

