Neonata muore a 6 mesi | inutili i disperati soccorsi | “E’ morta sotto gli occhi della mamma”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Èall’ospedale di Santarcangelo soffocata dal cibo. La bimba di appena seiera stata trasportata d’urgenza in ambulanza. Ma nonostante i tentativi di salvarla da parte del personale sanitario del ’Franchini’ non c’è stato nulla da fare. Ai medici non è rimasto altro che dichiarare il decessopiccola e nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause. La tragedia si è consumata in una casa famiglia gestita dalla Papa Giovanni XXIII dove laera ospite insieme alla madre, una ragazza straniera che è arrivata in Italia da qualche tempo. La figlioletta era nata prematura e pesava ...