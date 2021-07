Napoli, il diktat di De Laurentiis: I soldi per il mercato arriveranno solo dalle cessioni (Di martedì 27 luglio 2021) Per il mercato azzurro non verranno utilizzate risorse dalle casse del club Tuttosport nella sua edizione odierna fa il punto sul mercato del Napoli. Stando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 27 luglio 2021) Per ilazzurro non verranno utilizzate risorsecasse del club Tuttosport nella sua edizione odierna fa il punto suldel. Stando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zazoomblog : Napoli il diktat di De Laurentiis: I soldi per il mercato arriveranno solo dalle cessioni - #Napoli #diktat… - gilnar76 : De Laurentiis ha parlato con Giuntoli per il mercato: il diktat è uno e semplice #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : De Laurentiis ha parlato con Giuntoli per il mercato: il diktat è uno e semplice - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Addio a Tutino ed Ounas: il piano del Napoli per arrivare ad Emer… -