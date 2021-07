LA FRODE IMPUNITA. GATES E SOROS SOCI PER PRODURRE TEST RAPIDI E IL CDC ELIMINA I PCR (Di martedì 27 luglio 2021) Novità dalla tua rivista di teorie delle coincidenze preferita: questa.Ci sono due linee temporali che sembrano incontrarsi da qualche parte nel recente passato. #1 Il CDC ha appena annunciato il ritiro dei TEST Covid PCR , a partire dal 2022 perché difficilmente riescono a distinguere il Covid dall’influenza. Partiamo dal fatto che il Covid è causato proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 27 luglio 2021) Novità dalla tua rivista di teorie delle coincidenze preferita: questa.Ci sono due linee temporali che sembrano incontrarsi da qualche parte nel recente passato. #1 Il CDC ha appena annunciato il ritiro deiCovid PCR , a partire dal 2022 perché difficilmente riescono a distinguere il Covid dall’influenza. Partiamo dal fatto che il Covid è causato proviene da Database Italia.

