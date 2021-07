Il Pd deve tornare ad avere delle opinioni radicali e una coscienza civica (Di martedì 27 luglio 2021) Sì, come sostiene Christian Rocca, il Partito democratico ha chiuso i battenti. Un morto che cammina e che non sa di trovarsi in questa condizione da realismo magico. Una sinistra al governo, da dieci anni, salvo la parentesi annuale giallo-verde, ma sempre meno di governo. L’alleanza stretta con il Movimento 5 Stelle, costi quel che costi, compresa un’ostilità sotterranea crescente verso il governo Draghi, è la controprova più evidente di questa deriva. Né ridere, né piangere, né inveire, ma capire: questo spetta a noi, in attesa che un lampo di residua saggezza piddina squarci la penombra malinconica del declino Partito democratico. I riformisti nel Partito democratico? Forse. Le cause ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 luglio 2021) Sì, come sostiene Christian Rocca, il Partito democratico ha chiuso i battenti. Un morto che cammina e che non sa di trovarsi in questa condizione da realismo magico. Una sinistra al governo, da dieci anni, salvo la parentesi annuale giallo-verde, ma sempre meno di governo. L’alleanza stretta con il Movimento 5 Stelle, costi quel che costi, compresa un’ostilità sotterranea crescente verso il governo Draghi, è la controprova più evidente di questa deriva. Né ridere, né piangere, né inveire, ma capire: questo spetta a noi, in attesa che un lampo di residua saggezza piddina squarci la penombra malinconica del declino Partito democratico. I riformisti nel Partito democratico? Forse. Le cause ...

