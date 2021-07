Guai a Temptation Island | tentatore spoilera in diretta | è caos

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 27 luglio 2021) Siamo ormai arrivati all’ultima puntata diche oggi, martedì 27 luglio, saluta i telespettatori per l’estate 2022. Eppure, anche se tutto doveva filare liscio, unha infranto il regolamento, comunicando attraverso unadi Instagram alcuni dettagli in anticipo rispetto alla messa in onda… UnaInstagram con uno spoiler clamoroso! Al momento, non rimane traccia di quellache, come è ben noto, spesso non viene salvata e non è possibile da recuperare. Quindi non è neanche chiaro chi è il misteriosoche ha infranto il ...