Gravina: «Riforma? Proposta fusione B e C dal 2024» (Di martedì 27 luglio 2021) “Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina”, ha spiegato Gabriele Gravina, in conferenza stampa, dopo il Consiglio Federale odierno. Sulla Riforma dei campionati ha aggiunto: “Prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propria rivoluzione con un impatto a livello di sostenibilità e stabilità del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 luglio 2021) “Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina”, ha spiegato Gabriele, in conferenza stampa, dopo il Consiglio Federale odierno. Sulladei campionati ha aggiunto: “Prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propria rivoluzione con un impatto a livello di sostenibilità e stabilità del L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Riforma Cosenza, Serie B in stand - by. La FIGC vuole aspettare il ricorso al Tar del Chievo ... in Via Allegri, presieduto dal presidente Gabriele Gravina, riunito per deliberare 'il tavolo di lavoro per la riforma dei campionati', le domande di riammissione e di ripescaggio nei tornei ...

Figc: via a Consiglio, sul tavolo la riforma dei campionati ...alle 11 il Consiglio Federale della Figc in Via Allegri presieduto dal presidente Gabriele Gravina. ... Tra gli argomenti all'ordine del giorno 'il tavolo di lavoro per la riforma dei campionati', le ...

Gravina: "Riforma? Proposta fusione B e C dal '24/25" - Calcio Agenzia ANSA Gravina 'valutiamo Green Pass anche per tesserati' ROMA, 27 LUG - "Deve considerare tutti: non solo i tifosi anche i calciatori. La nostra proposta è in linea con quanto prevede il Governo italiano. Il nostro protocollo ad esempio è più severo e la Fe ...

Gravina: "Riforma? Proposta fusione B e C dal '24/25" "Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina", ha spiegato Gabriele Gravina, in conferenza stampa, dopo il Consiglio Federale odierno. Sulla riforma dei campionati ha aggiunto: "Prev ...

