Giulia Salemi | la cena con i suoceri | addio alla Gregoraci

(Di martedì 27 luglio 2021) Le malelingue sono sempre in agguato, si sa. Infatti, della storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, si vocifera un rapporto difficile tra la nuova fidanzata di Pierpaolo e i suoi familiari. Invece, una bella foto in famiglia sembra già avere smentito tutto.

Pierpaolo Pretelli ha portatoa Maratea per passare del tempo con la sua famiglia e farle conoscere i luoghi della sua infanzia a bordo di una romantica vespa.e il weekend (risolutivo) dai genitori di ...I due fidanzati stanno trascorrendo qualche giorno con la famiglia di lui e spunta anche un video inedito Leggi anche > Nel - pubblicato nelle stories dell'influencer -è con il padre ...Le malelingue sono sempre in agguato, si sa. Infatti, della storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, si vocifera un rapporto difficile ...Giulia Salemi, il tenero video con il suocero Bruno e la ex di Pierpaolo Pretelli: «Siamo una bella famiglia allargata...». Dopo la partecipazione al ...