(Di martedì 27 luglio 2021) Laeconomica mondiale procede ma a due velocità dettate dall’ai. Lo afferma il Fmi, sottolineando come le economie avanzate corrono più veloci con la campagna di vaccinazione che procede mentre le economie emergenti procedono più lentamente fra meno stimoli per lae la mancanza di. “La variante Delta è la variante dominante e ha già avuto un impatto sulle previsioni di crescita. È una preoccupazione importante, è un rischio al ribasso. La buona notizia è che iche abbiamo funzionano, la notizia non buona è che c’è un...

Advertising

HuffPostItalia : Fmi: l'accesso iniquo ai vaccini minaccia la ripresa globale -

Ultime Notizie dalla rete : Fmi accesso

Yahoo Finanza

Ilrileva anche che i rischi sulla ripresa economica globale sono al ribasso anche se un più diffusoai vaccini potrebbe migliorare l'outlook. "L'emergere di nuove varianti molto ......aprile la divergenza tra le prospettive di crescita' dei vari Paesi a livello globale e 'l'... Ilha lasciato invariate le stime sul Pil globale 2021 (+6%) e ha ritoccato al rialzo quelle per ...La ripresa economica mondiale procede ma a due velocità dettate dall’accesso ai vaccini. Lo afferma il Fmi, sottolineando come le economie avanzate corrono più veloci con la campagna di vaccinazione c ...Economia Roma - 27/07/2021 15:54 - l Fmi rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2021 e il 2022. Dopo la contrazione dell'8,9% nel 2020, il pil del Belpaese è ...