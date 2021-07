Federica Pellegrini entra nella storia Cinque finali olimpiche consecutive La più grande di tutti i tempi

Advertising

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Eurosport_IT : All'epoca dell'argento di Atene 2004, l'età media delle semifinaliste odierne era di 5 anni e mezzo ???? Un altro da… - chiaraabi : Vedere una campionessa come Federica Pellegrini piangere ed emozionarsi dimostra davvero la sua grandissima umiltà,… - ilvicentweet : Pro di Federica Pellegrini: veneta, atleta pazzeska Contro di Federica Pellegrini: accento di Marghera -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero perche così già stabilisce un record perché solo Phelps ha fatto altrettanto, nei 200 farfalla: 'Lui l'ha vinta però'. Mentre Fede dichiara che questo era il traguardo, 'sono onesta, ...... medaglia d'argento nello Skeet alle Olimpiadi: 'Dedicata agli italiani che si sono rialzati dopo la pandemia' Daniele Garozzo, argento amaro nel fioretto: 'Sconfitta che fa male'...Lei ne va fiera e lui non è entusiasta. Parliamo del piercing sul capezzolo di Federica Pellegrini e del fidanzato, il campione siciliano Luca Marin, nato a Vittoria nel ...Federica Pellegrini stacca, come da aspettative, il pass per disputare la sua quinta finale olimpica. A Tokyo 2020 la 'Divina', così come viene soprannominata la più grande nuotatrice italiana di tutt ...