F1, Red Bull presenta una richiesta di revisione per l'incidente Hamilton-Verstappen (Di martedì 27 luglio 2021) La Red Bull presenta una richiesta di revisione per l'incidente tra Hamilton e Verstappen nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. In Ungheria, sede del prossimo GP, la Fia andrà a discutere nuovamente il caso e dunque non è escluso che possano esserci clamorose novità. Hamilton se l'era cavata con dieci secondi di penalità (Verstappen si era dovuto ritirare) e riuscì poi a vincere la gara, il team austriaco non ha ritenuto congrua la sanzione e chiede una revisione. SportFace.

