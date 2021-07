Estate in diretta, Alessandro Cecchi Paone difende Roberta Capua e Gianluca Semprini (Di martedì 27 luglio 2021) Su “Nuovo Tv” una spettatrice ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone lamentandosi della conduzione di Roberta Capua e Gianluca Semprini all’”Estate in diretta”. La lettrice ha chiesto se si tratti di un’accoppiata male assortita. Il giornalista ha difeso l’operato dei due, ancora in fase di rodaggio, anche se ha dato loro un consiglio. Questa nuova edizione di “Estate in diretta” su Rai 1, condotta da Roberta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 luglio 2021) Su “Nuovo Tv” una spettatrice ha scritto alla rubrica dilamentandosi della conduzione diall’”in”. La lettrice ha chiesto se si tratti di un’accoppiata male assortita. Il giornalista ha difeso l’operato dei due, ancora in fase di rodaggio, anche se ha dato loro un consiglio. Questa nuova edizione di “in” su Rai 1, condotta daArticolo completo: dal blog SoloDonna

