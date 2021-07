Elisabetta Canalis, l'allenamento in bikini. Altroché stacchetti, acrobazie da bollino rosso | Guarda (Di martedì 27 luglio 2021) Elisabetta Canalis, con una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram, si mostra, per la gioia dei suoi follower, in bikini mentre si allena nel giardino della sua casa in Sardegna, o ancora mentre è in barca. Scene da bollino rosso, che sui social collezionano migliaia di cuoricini e commenti. La ex velina, che era famosa a Striscia la notizia per i suoi stacchetti, ora conquista gli italiani con le sue lezioni di pilates e ginnastica. Bellissima, abbronzata e con un fisico atletico e mozzafiato la Canalis fa quotidianamente esercizi per rassodare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021), con una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram, si mostra, per la gioia dei suoi follower, inmentre si allena nel giardino della sua casa in Sardegna, o ancora mentre è in barca. Scene da, che sui social collezionano migliaia di cuoricini e commenti. La ex velina, che era famosa a Striscia la notizia per i suoi, ora conquista gli italiani con le sue lezioni di pilates e ginnastica. Bellissima, abbronzata e con un fisico atletico e mozzafiato lafa quotidianamente esercizi per rassodare i ...

Advertising

yahoo_italia : Mentre la sua Sardegna si trova in stato di emergenza a causa dei numerosi roghi che l’hanno colpita, Elisabetta Ca… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: allenamento per la divina Elisabetta Canalis ???????????? - DonnaGlamour : George Clooney, il retroscena sulla Canalis: “Non sapete cosa mi faceva…” - infoitinterno : Sardegna in fiamme. Residenti e turisti in fuga da Porto Alabe, il borgo delle vacanze di Elisabetta Canalis - Rueca93 : @Specialcla Abbiamo preso Elisabetta Canalis? -