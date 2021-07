Dai guariti agli espatriati | il Green Pass è un miraggio

(Di martedì 27 luglio 2021) Tra pochi giorni scatta l’obbligo per accedere nei locali al chiuso Ma si moltiplicano i casi di chi non riesce a scaricarlo

Advertising

WorldCrazyshop : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… - Vittorio_Elle : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… - gekomino : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… - giovanni101255 : 58 su 58 malati terminali di covid guariti. Ma il vaccino è meglio, dice l’altra scienza. De Donno boicottato ed em… - Federic27139065 : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai guariti

la Repubblica

La sua terapia col plasma iperimmune dei, poi accantonata, messa in atto in collaborazione ...la prima ondata del Covid aveva dato il meglio di se stesso ed era davvero apprezzato sia...E così giàprimi giorni di agosto potrebbe essere obbligatorio aver effettuato almeno una dose di vaccino, esseredal Covid o risultare negativi ad un tampone prima di salire su un mezzo ...Le persone guarite dal Covid-19, meglio se entro i 6 mesi e comunque non oltre i 12 mesi, possono effettuare un’unica dose di vaccino, anziché due. A decretarlo è una Circolare del Ministero della Sal ...È stato uno dei medici eroi della lotta contro il Covid. La sua terapia col plasma iperimmune dei guariti, poi accantonata, messa in atto in collaborazione coi colleghi dell'ospedale Carlo Poma di Man ...