Corriere: il rinnovo di Chiellini con la Juve non è scontato (Di martedì 27 luglio 2021) Il rinnovo di Giorgio Chiellini con la Juventus non è affatto scontato come sembra. Almeno a leggere il Corriere della Sera. Il nodo non è l’ingaggio, che il capitano sarebbe disposto anche a tagliarsi, ma il suo ruolo da leader nella prossima Juventus. “La vicenda di Giorgio Chiellini è la più paradossale. L’eroe di Wembley, l’uomo che ha alzato la coppa in casa dei maestri inglesi, oggi è disoccupato. Il suo contratto con la Juventus è scaduto il 30 giugno e al momento nessuno s’è fatto sentire. «I contratti si firmano in due» ha detto il suo agente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Ildi Giorgiocon lantus non è affattocome sembra. Almeno a leggere ildella Sera. Il nodo non è l’ingaggio, che il capitano sarebbe disposto anche a tagliarsi, ma il suo ruolo da leader nella prossimantus. “La vicenda di Giorgioè la più paradossale. L’eroe di Wembley, l’uomo che ha alzato la coppa in casa dei maestri inglesi, oggi è disoccupato. Il suo contratto con lantus è scaduto il 30 giugno e al momento nessuno s’è fatto sentire. «I contratti si firmano in due» ha detto il suo agente ...

Advertising

napolista : Il nodo non è l’ingaggio, che il capitano è disposto a ridursi, ma il ruolo da leader nella prossima Juve - Lorenzo85138938 : @Frangelucci99 @elliott_il In giro io leggo solo 7 milioni… poi magari sono 4 non so eh… - sportli26181512 : Milan, per il rinnovo di Kessie sarà fondamentale un fattore: Il Corriere dello sport si sofferma sulla trattativa… - infoitsport : Corriere: la Juve non ha mai chiamato Chiellini per il rinnovo. E lui si chiede: perché? - ilNapolista - sportli26181512 : CorSport - Rinnovo Kessie, la volontà del giocatore sarà determinante: Il Corriere dello Sport si sofferma sul rinn… -