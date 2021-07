Congedo di paternità | un provvedimento che farebbe bene alle donne

Leggi su dilei

(Di martedì 27 luglio 2021) Estendere ildi, per dare pari diritti ai genitori. È una proposta di cui si parla da tempo – forse anche troppo – ma che ancora fa fatica ad accettare e far diventare realtà. Eppure undi questo tipo avrebbe una lunga serie difici, per gli uomini, ma forse soprattutto per le. Si tratterebbe di rendere davvero paritaria la genitorialità e le responsabilità che ne derivano, in un periodo – quello dei primi mesi del bambino – fondamentale per la famiglia nel suo complesso e, di conseguenza, per la società. Perché si parla didi ...