Chiellini | Bocelli e Giuliani Azimut investono in Vedrai

Vedrai, società fondata dal 26enne Michele Grazioli e specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle pmi, conquista gli investitori e annuncia un aumento di capitale di 5 milioni di euro. Tra gli investitori ci sono il presidente di Azimut Pietro Giuliani, il tenore Andrea Bocelli, il capitano della nazionale Giorgio Chiellini, il giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela.

