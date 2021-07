Canone Rai non più in bolletta | lo ha deciso il Governo Draghi

(Di martedì 27 luglio 2021) Da qualche anno, gli italiani sanno che ilRai non è più un costo da pagare secondo le modalità tradizionali. Infatti, a partire da luglio 2016 ildi abbonamento alla televisione per uso privato è rateizzato nellaelettrica. Soggetto tenuto al versamento è ciascun cliente intestatario di un'utenza di energia elettrica nell'abitazione di residenza. L'importo delTV corrisponde a 90 euro l'anno. Come accennato, da alcuni anni il pagamento si compie con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili (9 euro al mese), da gennaio a ottobre per ciascun anno. ...

Corriere : Il Canone Rai uscirà dalla bolletta: il governo Draghi smonta la riforma di Renzi - HDblog : Stop al canone Rai in bolletta: il Governo pronto a scorporare la tassa - HuffPostItalia : Canone Rai vero l'uscita dalla bolletta - pinomicc : Questa sarebbe davvero una bella notizia. Finalmente si va verso l'abrogazione di alcuni furti di stato; ce lo chie… - SerenellaVerd : RT @MediasetTgcom24: Il canone Rai uscirà dalla bolletta elettrica: 'Onere improprio' #CanoneRai -

via da bollette elettricità/ Draghi cancella riforma Renzi su spinta Ue
Arriva l' abolizione di luglio per chi sta pagando il. Un vero regalo! Non è uno scherzo prevacanziero, ma quello che spetta a chi entro il 31 luglio 2021 compie 75 anni . Infatti per loro, se in possesso anche di altri requisiti, si può ...
Slitta ad agosto l'approvazione della riforma sulla concorrenza. Nel testo nessuna traccia dell'eliminazione del canone dai costi dell'energia ...
Un colpo di sole estivo? Non proprio, piuttosto una scelta obbligata per Draghi. A decidere che gli italiani non devono più pagare il canone Rai nella voce «oneri impropri» della bolletta della luce è ...