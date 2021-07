Becciu in Aula al processo sullo scandalo Vaticano, fa partire due querele (Di martedì 27 luglio 2021) Al via in Vaticano il processo sugli scandali finanziari che hanno travolto la Segreteria di Stato in Vaticano. Dieci le persone coinvolte: Rene’ Brulhart, monsignor Mauro Carlino, Enrico Crasso, Tommaso Di Ruzza, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione, Nicola Squillace, Fabrizio Tirabassi, Gianluigi Torzi e il cardinale Angelo Becciu. Quest’ultimo rappresenta un caso unico nella storia, in qualità di primo cardinale processato dal Tribunale Vaticano, secondo quanto deciso negli scorsi mesi da papa Francesco, che ha riformato l’ordinamento giudiziario della Santa Sede. Il cardinale Becciu ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Al via inilsugli scandali finanziari che hanno travolto la Segreteria di Stato in. Dieci le persone coinvolte: Rene’ Brulhart, monsignor Mauro Carlino, Enrico Crasso, Tommaso Di Ruzza, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione, Nicola Squillace, Fabrizio Tirabassi, Gianluigi Torzi e il cardinale Angelo. Quest’ultimo rappresenta un caso unico nella storia, in qualità di primo cardinale processato dal Tribunale, secondo quanto deciso negli scorsi mesi da papa Francesco, che ha riformato l’ordinamento giudiziario della Santa Sede. Il cardinale...

