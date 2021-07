Vina è arrivato a Roma: ora la quarantena, poi la chiusura della trattativa (Di lunedì 26 luglio 2021) La Roma accoglie il nuovo terzino sinistro: Matias Vina è atterrato ieri sera ed ora dovrà sottoporsi alla quarantena La Roma accoglie Matias Vina. Il terzino uruguaiano è arrivato ieri, dopo la mezzanotte, nella Capitale ed ora dovrà sottoporsi alla quarantena. Come anticipato dal DS del Palmeiras, la trattativa con la Roma non è ancora chiusa ma il terzino è arrivato anzitempo a Roma per completare i giorni di isolamento. Come riporta il Corriere dello Sport accordo per 1,2 milioni a stagione, con la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Laaccoglie il nuovo terzino sinistro: Matiasè atterrato ieri sera ed ora dovrà sottoporsi allaLaaccoglie Matias. Il terzino uruguaiano èieri, dopo la mezzanotte, nella Capitale ed ora dovrà sottoporsi alla. Come anticipato dal DS del Palmeiras, lacon lanon è ancora chiusa ma il terzino èanzitempo aper completare i giorni di isolamento. Come riporta il Corriere dello Sport accordo per 1,2 milioni a stagione, con la ...

