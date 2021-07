Ufficiale | Mastour rescinde con la Reggina

Advertising

TUTTOB1 : UFFICIALE - Reggina, risoluzione contrattuale con Mastour - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? E' già finita l'avventura di Mastour alla Reggina: risolto il contratto ? - psb_original : UFFICIALE - Mastour ha risolto il contratto con la Reggina #SerieB - sportli26181512 : Reggina, UFFICIALE: addio all'ex Milan Mastour: Tramite una nota ufficiale, 'Reggina 1914 comunica di aver trovato… - citynowit : Adesso si attende la comunicazione anche per il centrocampista Faty -

Nella notapubblicata dal club amaranto si legge: ' Reggina 1914 comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Hachim. Il club ..." Reggina 1914 comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Hachim. Il club augura ad Hachim le migliori fortune umane e professionali".Il talento scuola Milan non è riuscito ad imporsi neanche in Calabria e si ritrova ancora una volta senza squadra. Niente da fare. La carriera del talentuosissimo ragazzo prodigio ...È durata meno di un anno l'avventura dell'ex milanista in amaranto: risolto il contratto dopo il prestito al Carpi in Serie C.