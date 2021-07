Traffico Roma del 26-07-2021 ore 15:30 (Di lunedì 26 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della Roma Teramo scarsi gli spostamenti anche sull’intero tratto della tangenziale est Maggiore prudenza sulla Pontina dove per un precedente incidente per i lavori in corso sono possibili ulteriori rallentamenti tra via di Trigoria Castel di Decima verso Roma a chi viaggia in treno dalle 13:30 per un incendio in prossimità del nuovo salario la linea ferroviaria Orte ma subito rallentamenti con ritardi sulla tabella di marcia fino a 30 minuti infine al quartiere africano momentanea chiusura su ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano dellaTeramo scarsi gli spostamenti anche sull’intero tratto della tangenziale est Maggiore prudenza sulla Pontina dove per un precedente incidente per i lavori in corso sono possibili ulteriori rallentamenti tra via di Trigoria Castel di Decima versoa chi viaggia in treno dalle 13:30 per un incendio in prossimità del nuovo salario la linea ferroviaria Orte ma subito rallentamenti con ritardi sulla tabella di marcia fino a 30 minuti infine al quartiere africano momentanea chiusura su ...

