Tokyo 2020, nuoto: la staffetta 4×100 stile libero è nella storia (argento) (Di lunedì 26 luglio 2021) E' d'argento l'alba in Oriente. Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di Tokyo per un argento misto di storia e leggenda. La staffetta 4x100 stile libero per la prima volta nella storia olimpica sale sul secondo gradino del podio conquistando la seconda medaglia della storia dopo il bronzo della 4x200 stile libero di Massimiliano Rosolino, Filippo, Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 luglio 2021) E' d'l'alba in Oriente. Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo diper unmisto die leggenda. La4x100per la prima voltaolimpica sale sul secondo gradino del podio conquistando la seconda medaglia delladopo il bronzo della 4x200di Massimiliano Rosolino, Filippo, Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - fight_shield : #Tokyo2020: Irma Testa ottiene il pass per i quarti di finale dei pesi piuma femminili! #TSOS // #FIGHT // #Boxe - _imconfused : RT @ginnyskywaIker: tutte le medaglie degli azzurri alle olimpiadi di tokyo 2020 ???????? #Tokyo2020 -