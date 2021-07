Studente non indossa la mascherina mentre gira un video in strada: ucciso dalla polizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Uno Studente è stato ucciso ieri a Kinshasa da un agente di polizia che lo ha accusato di non indossare la mascherina durante la registrazione di un video, con la Repubblica Democratica del Congo alle ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Unoè statoieri a Kinshasa da un agente diche lo ha accusato di nonre ladurante la registrazione di un, con la Repubblica Democratica del Congo alle ...

Advertising

vesproericino : RT @QdSit: Da sabato scorso non si hanno più notizie di un ragazzo di Marsala, Francesco Pantaleo, 22 anni, universitario che vive a Pisa.… - mrs_cristabel : @tomasomontanari Una persona che ha il curriculum di eccellenza di Draghi non è qualificabile come un “ricco” ma co… - QdSit : Da sabato scorso non si hanno più notizie di un ragazzo di Marsala, Francesco Pantaleo, 22 anni, universitario che… - leggoit : Studente non indossa la mascherina mentre gira un video in strada: ucciso dalla polizia in Congo - umberrated : @Nathan_Gr_ Tranquillo non dovrebbe volerci molto. Per ogni studente, circa, ci sono almeno 6-7 professori. Quindi… -