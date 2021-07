Smaltimento illecito dei rifiuti, sequestrato il depuratore di Pietramelara (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 8 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – In data 24 luglio 2021, militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Pietramelara (CE), unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Vairano Patenora (CE), hanno dato esecuzione all’Ordinanza di sequestro preventivo emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del Sindaco pro-tempore del Comune di Pietramelara, del legale rappresentante p. t. della Soc. TMA Srl, gestore di fatto dell’impianto di depurazione fino ad aprile 2020, del proprietario del terreno, adiacente il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 8 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – In data 24 luglio 2021, militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di(CE), unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Vairano Patenora (CE), hanno dato esecuzione all’Ordinanza di sequestro preventivo emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del Sindaco pro-tempore del Comune di, del legale rappresentante p. t. della Soc. TMA Srl, gestore di fatto dell’impianto di depurazione fino ad aprile 2020, del proprietario del terreno, adiacente il ...

