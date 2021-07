Perché il Conte Spencer non era alle nozze (romane) della figlia Kitty? (Di lunedì 26 luglio 2021) Come mai non c’era traccia del Conte Spencer alle nozze romane della figlia Kitty col magnate sudafricano Michael Lewis? I dettagli della cerimonia da favola che si è svolta sabato sera a Villa Aldobrandini a Frascati restano top secret. Ma da una foto circolata in rete tutti hanno notato che ad accompagnare la trentenne sposa all’altare non è stato il padre, bensì i fratelli Louis Spencer, visconte Althorp e Samuel Aitken. A giudicare dalla sua attività sui social, il Conte non era neanche in Italia. Venerdì – quando si sono svolte le prove del matrimonio – ha infatti pubblicato sul suo account Instagram una foto dei giardini della sua tenuta di Althorp. Se anche avesse preso un aereo subito dopo quel post, al matrimonio della figlia non avrebbe potuto partecipare: le norme anti-Covid gli avrebbero imposto cinque giorni di quarantena. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Come mai non c’era traccia del Conte Spencer alle nozze romane della figlia Kitty col magnate sudafricano Michael Lewis? I dettagli della cerimonia da favola che si è svolta sabato sera a Villa Aldobrandini a Frascati restano top secret. Ma da una foto circolata in rete tutti hanno notato che ad accompagnare la trentenne sposa all’altare non è stato il padre, bensì i fratelli Louis Spencer, visconte Althorp e Samuel Aitken. A giudicare dalla sua attività sui social, il Conte non era neanche in Italia. Venerdì – quando si sono svolte le prove del matrimonio – ha infatti pubblicato sul suo account Instagram una foto dei giardini della sua tenuta di Althorp. Se anche avesse preso un aereo subito dopo quel post, al matrimonio della figlia non avrebbe potuto partecipare: le norme anti-Covid gli avrebbero imposto cinque giorni di quarantena.

