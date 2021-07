Olimpiadi Tokyo 2020: italiani oggi, lunedì 26 luglio. Nuoto, Martinenghi è di bronzo e 4x100 d'argento! Basile ko (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuoto DI bronzo. Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 100 rana ai Giochi di Tokyo! L'azzurro ha chiuso in 58"33. Oro al britannico Adam Peaty (57"37), argento all’olandese... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021)DI. Nicolòha vinto la medaglia dinella finale dei 100 rana ai Giochi di! L'azzurro ha chiuso in 58"33. Oro al britannico Adam Peaty (57"37), argento all’olandese...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - francesco801004 : Fantastica Italia, medaglia d'argento nella staffetta 4X100 stile libero - TerrinoniL : Olimpiadi, le medaglie degli italiani in diretta: i risultati di oggi, 26 luglio a Tokyo 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Gioia Martinenghi: "Finalmente non sono più solo una promessa" Nella gara dei 100 metri rana maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Nicolò Martinenghi ottiene il terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo. Ecco le sue parole

LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ITALIA DA LEGGENDA: 4x100 D'ARGENTO, MARTINENGHI DI BRONZO! Carraro e Ceccon in finale! Peaty, Kamminga e il varesino per le medaglie della gara più attesa di Tokyo 2021 4.43: Questi i ...amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi ...

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia - Tokyo 2020 Agenzia ANSA Filippi Boats protagonista alle Olimpiadi Il cantiere di Donoratico fornisce 110 imbarcazioni su 204 in gara per il canottaggio. Sono 52 le nazioni che hanno scelto le barche toscane ...

Tokyo 2020: Camila Giorgi fa sognare gli italiani Camila Giorgi continua a stupire a Tokyo 2020. L'azzurra si è sbarazzata anche della russa Elena Vesnina (N.305 del mondo) e ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale del tabellone femminil ...

Nella gara dei 100 metri rana maschili alledi2020, Nicolò Martinenghi ottiene il terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo. Ecco le sue parolePeaty, Kamminga e il varesino per le medaglie della gara più attesa di2021 4.43: Questi i ...amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare del nuoto alle...Il cantiere di Donoratico fornisce 110 imbarcazioni su 204 in gara per il canottaggio. Sono 52 le nazioni che hanno scelto le barche toscane ...Camila Giorgi continua a stupire a Tokyo 2020. L'azzurra si è sbarazzata anche della russa Elena Vesnina (N.305 del mondo) e ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale del tabellone femminil ...