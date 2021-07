Massimiliano Rosolino, sapete chi è la sua ex? È stata la più bella d’Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ex nuotatore è fidanzato con Natalia Titova, la seducente e talentuosa ballerina che ha conosciuto a Ballando con le Stelle. Tutti e due sono belli e famosi e hanno due figlie splendide, ma prima di incontrare lei Massimiliano Rosolino ha avuto una lunga storia d’amore con la donna più bella d’Italia. sapete di chi si tratta? Massimiliano Rosolino-AltraNotiziaMassimiliano Rosolino è uno degli sportivi più belli d’Italia, diventato famoso attraverso le esperienze in televisione e al cinema. Di lui conosciamo tutte le ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ex nuotatore è fidanzato con Natalia Titova, la seducente e talentuosa ballerina che ha conosciuto a Ballando con le Stelle. Tutti e due sono belli e famosi e hanno due figlie splendide, ma prima di incontrare leiha avuto una lunga storia d’amore con la donna piùdi chi si tratta?-AltraNotiziaè uno degli sportivi più belli, diventato famoso attraverso le esperienze in televisione e al cinema. Di lui conosciamo tutte le ...

Advertising

Radio24_news : RT @tutticonvocati: ??Lista dei convocati di oggi: @dricci73 @MarcoBellinazzo Massimiliano Rosolino Alessandro De Pol Giovanni Bruno @Fra… - tutticonvocati : ??Lista dei convocati di oggi: @dricci73 @MarcoBellinazzo Massimiliano Rosolino Alessandro De Pol Giovanni Bruno… - News_24it : TOKYO - La prima volta che l'Italia arriva così in alto nella staffetta 4x100 stile libero, lasciandosi alle spalle… - News_24it : TOKYO - La prima volta che l'Italia arriva così in alto nella staffetta 4x100 stile libero, lasciandosi alle spalle… - News_24it : TOKYO - La prima volta che l'Italia arriva così in alto nella staffetta 4x100 stile libero, lasciandosi alle spalle… -