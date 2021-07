L'impegno di Figliuolo: "A scuola tutti in presenza" (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Ripresa delle lezioni senza più dad e 80% degli italiani vaccinati entro settembre: questi gli obiettivi indicati dal commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figiluolo. "L'obiettivo finale è portare in presenza tutti. Ne va del benessere sociale e personale dei nostri ragazzi", ha detto Figliuolo, parlando durante un incontro all'hub vaccinale della Nuvola Lavazza di Torino."Sono sicuro che riusciremo a chiudere con l'80% di persone vaccinate per fine settembre", ha aggiunto, e haa puntualizzato che "oggi siamo al 56%". Sull'ipotesi di obbligo vaccinale per gli insegnanti, Figliuolo non ha ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Ripresa delle lezioni senza più dad e 80% degli italiani vaccinati entro settembre: questi gli obiettivi indicati dal commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figiluolo. "L'obiettivo finale è portare in. Ne va del benessere sociale e personale dei nostri ragazzi", ha detto, parlando durante un incontro all'hub vaccinale della Nuvola Lavazza di Torino."Sono sicuro che riusciremo a chiudere con l'80% di persone vaccinate per fine settembre", ha aggiunto, e haa puntualizzato che "oggi siamo al 56%". Sull'ipotesi di obbligo vaccinale per gli insegnanti,non ha ...

