Le località estive sono i centri dei focolai più pericolosi: ecco quali sono le zone più a rischio (Di lunedì 26 luglio 2021) Era prevedibile che le zone prese d'assalto potessero essere dei centri dove i focolai Covid potessero colpire duro, e così è stato. Il timore di una risalita dei contagi, provocato dal diffondersi ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 luglio 2021) Era prevedibile che leprese d'assalto potessero essere deidove iCovid potessero colpire duro, e così è stato. Il timore di una risalita dei contagi, provocato dal diffondersi ...

Advertising

globalistIT : - Beniami85692140 : @FmMosca Non solo in Puglia ma in tutte le località estive ( peggio di Conte ) - infoitsalute : Attenzione, queste località estive amatissime sono focolai della variante Delta del Covid 19 -

Ultime Notizie dalla rete : località estive Uomo a 4 zampe e al guinzaglio come un cane/ Video Positano, forse gioco erotico ... una strada fra le più note e pittoresche dell'intera località campana, seguito da un giovane uomo ... mentre i turisti che si trovano in costiera amalfitana per trascorrere le loro vacanze estive ...

Le località estive sono i centri dei focolai più pericolosi: ecco quali sono le zone più a rischio Sono preoccupanti anche i dati sulla pandemia in Puglia, in particolare la provincia di Lecce, che comprende le principali località del Salento: 72 i nuovi casi contro i 43 registrati a Bari, che ...

Tutti i focolai Covid nelle località turistiche, regione per regione Fanpage.it ... una strada fra le più note e pittoresche dell'interacampana, seguito da un giovane uomo ... mentre i turisti che si trovano in costiera amalfitana per trascorrere le loro vacanze...Sono preoccupanti anche i dati sulla pandemia in Puglia, in particolare la provincia di Lecce, che comprende le principalidel Salento: 72 i nuovi casi contro i 43 registrati a Bari, che ...