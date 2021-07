LA RAI PER LE NAZIONI UNITE: MILLY CARLUCCI PRESENTA L’EVENTO CON ANDREA BOCELLI E AMINA MOHAMMED (Di lunedì 26 luglio 2021) La Rai al fianco delle NAZIONI UNITE in occasione del Food Systems Summit che si tiene a Roma dal 26 al 28 luglio alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Lunedì 26 luglio, giorno d’apertura del Pre-Vertice, Rai1 segue in diretta a partire dalle 15, a cura del Tg1, la Cerimonia di apertura del convegno che vede riuniti nella sede della FAO a Roma, 500 delegati da tutto il mondo. Su Rai3 viene invece trasmesso in prima serata il concerto di ANDREA BOCELLI in diretta dal Circo Massimo. MILLY CARLUCCI fa gli onori di casa. Mercoledì 28 luglio ancora una volta i temi del ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 26 luglio 2021) La Rai al fianco dellein occasione del Food Systems Summit che si tiene a Roma dal 26 al 28 luglio alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Lunedì 26 luglio, giorno d’apertura del Pre-Vertice, Rai1 segue in diretta a partire dalle 15, a cura del Tg1, la Cerimonia di apertura del convegno che vede riuniti nella sede della FAO a Roma, 500 delegati da tutto il mondo. Su Rai3 viene invece trasmesso in prima serata il concerto diin diretta dal Circo Massimo.fa gli onori di casa. Mercoledì 28 luglio ancora una volta i temi del ...

Advertising

DaRonz82 : Passano gli anni, i governi, i dirigenti ma la Rai non cambia mai: quale sia il senso di interrompere per 30 minuti… - RaiSport : ?? #DellAquila ORO nel #taekwondo Primo titolo olimpico per l'#Italia ????. Battuto in finale il tunisino #Jendoubi… - RaiSport : Giornata più che positiva per l'#Italia della #ginnasticaartistica. #VanessaFerrari con il suo 14.166 è al comando… - Sarasunn_ : Pensando intensamente di abbandonare la rai anche per le mie fiction preferite perché io non sono permalosa per nie… - mludodc : RT @barbarab1974: Rai news Intevista persone che si fanno vaccinare dicono “ per andare in vacanza” . Per costoro ritengo che il vaccino s… -

Ultime Notizie dalla rete : RAI PER Olimpiadi di Tokyo, nuoto: argento storico per la staffetta stile 4X100 Al termine della prova i quattro azzurri, ai microfoni della Rai, hanno dichiarato all'unisono che non ci sono parole per descrivere la gioia incontenibile di questo momento in cui é stata scritta ...

Azzure del basket 3x3 battute dal Giappone Si apre con una sconfitta la giornata dell'Italia del basket 3x3 a Tokyo. Le azzurre sono state battute 22 - 10 dal Giappone trascinato da Mawuli, top scorer con 8 punti. Per l'Italia 4 punti di Consolini, 3 di D'Alie, 2 di Filippi e 1 di Rulli. Piu' tardi la nazionale tornera' in campo contro gli Stati Uniti.

Nuoto: debutto olimpico flop per Benedetta Pilato Rai Sport Azzure del basket 3x3 battute dal Giappone Si apre con una sconfitta la giornata dell'Italia del basket 3x3 a Tokyo. Le azzurre sono state battute 22-10 dal Giappone trascinato da Mawuli, top scorer con 8 punti. Per l'Italia 4 punti di Consoli ...

Marettimo Film Festival, premio alla carriera per Michele Placido Michele Placido ha ricevuto il Premio alla carriera sul palcoscenico del Marettimo Italian Film Fest, il festival ...

Al termine della prova i quattro azzurri, ai microfoni della, hanno dichiarato all'unisono che non ci sono paroledescrivere la gioia incontenibile di questo momento in cui é stata scritta ...Si apre con una sconfitta la giornata dell'Italia del basket 3x3 a Tokyo. Le azzurre sono state battute 22 - 10 dal Giappone trascinato da Mawuli, top scorer con 8 punti.l'Italia 4 punti di Consolini, 3 di D'Alie, 2 di Filippi e 1 di Rulli. Piu' tardi la nazionale tornera' in campo contro gli Stati Uniti.Si apre con una sconfitta la giornata dell'Italia del basket 3x3 a Tokyo. Le azzurre sono state battute 22-10 dal Giappone trascinato da Mawuli, top scorer con 8 punti. Per l'Italia 4 punti di Consoli ...Michele Placido ha ricevuto il Premio alla carriera sul palcoscenico del Marettimo Italian Film Fest, il festival ...