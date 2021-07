I Santi di Domenica 26 Luglio 2021

(Di lunedì 26 luglio 2021) Da www.ebeati.itGIOACCHINO ED ANNA Genitori della Beata Vergine Maria – MemoriaAnna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. Gioacchino è un pastore e abita a Gerusalemme, anziano sacerdote è sposato con Anna. I due non avevano figli ed erano una coppia avanti con gli anni. Un giorno mentre Gioacchino è al lavoro nei campi, gli appare un angelo, per annunciargli la nascita di un figlio ed anche Anna ha la stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol dire «amata da Dio». Gioacchino porta di nuovo al tempio i suoi doni: insieme con la …www.ebeati.it/dettaglio/99075 San GIOACCHINO Padre della ...

ConsLomb : #AccaddeOggi #26luglio Si festeggiano i Santi Gioacchino e Anna, patroni dei #nonni, genitori di Maria e nonni di G… - Blumeweb : RT @BiancoCritico: #BCarte domenica??affresco ??Ultimo #bcarte dedicato all'unico affresco arrivato fino a noi tra quelli di #MattiaPreti p… - guidovecchione : RT @BiancoCritico: #BCarte domenica??affresco ??Ultimo #bcarte dedicato all'unico affresco arrivato fino a noi tra quelli di #MattiaPreti p… - emanuelazuliani : RT @BiancoCritico: #BCarte domenica??affresco ??Ultimo #bcarte dedicato all'unico affresco arrivato fino a noi tra quelli di #MattiaPreti p… - Ciffrato : RT @BiancoCritico: #BCarte domenica??affresco ??Ultimo #bcarte dedicato all'unico affresco arrivato fino a noi tra quelli di #MattiaPreti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Domenica

TrevisoToday

Gioacchino ed Anna con la Vergine Maria, icona bizantina Il culto Il culto di Gioacchino e di ... Gioacchino dal 1584 venne ricordato prima il 20 marzo, poi nel 1788 alladell'ottava ......gioia nel trovarsi in una Casa Salesiana anche a motivo del fatto che il Vangelo della... dal 2003 al 2010, ha rivestito l'incarico di Postulatore Generale per le Cause deidella ...In tanti hanno preso parte a Santa Cristina di Tarantasca al 3° Memorial Aldo Taricco, il torneo di bocce organizzato per la festa patronale.Ieri, a Busca, si è svolta la Fiera di Luglio: un’edizione straordinaria, invece nella consueta data dell’ultima domenica di maggio, rinviata a causa della pandemia. Edizione con la regia di Assoimpre ...