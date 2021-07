Esenzione IMU 2021 per i proprietari con sfratto bloccato (Di lunedì 26 luglio 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 106/2021 di conversione del Decreto 73/2021 ( Sostegni bis ), si conferma l' azzeramento IMU per i proprietari di case con canoni di affitto non riscossi a causa di ... Leggi su pmi (Di lunedì 26 luglio 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 106/di conversione del Decreto 73/( Sostegni bis ), si conferma l' azzeramento IMU per idi case con canoni di affitto non riscossi a causa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Esenzione IMU Esenzione IMU 2021 per i proprietari con sfratto bloccato => Testo in PDF della legge di conversione del Sostegni bis Ufficiale, dunque, l' esenzione IMU 2021 per i locatori, persone fisiche titolari, di immobili ad uso abitativo che possono vantare una ...

Bonus attività chiuse: aumentano i ristori nel Sostegni bis Dai nuovi incentivi auto 2021 al bonus vacanze, dalle nuove mensilità del reddito di emergenza al bonus matrimoni (non più per gli sposi!), dall'esenzione Imu per i proprietari di immobili oggetto ...

Esenzione IMU 2021 per i proprietari con sfratto bloccato PMI.it Conversione il legge del Decreto Sostegni-bis: proroga ISA confermata e altre novità Il 22 luglio 2021 il decreto 'Sostegni-bis' (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato convertito in legge. Tra le principali novità intervenute in sede di conversion ...

Bonus Imu approvato nel nuovo Decreto Sostegni Bis: chi può richiederlo Saranno tantissimi gli italiani che potranno beneficiare del bonus IMU 2021. Come detto, dal momento che il Dl Sostegni bis è stato convertito in legge, è stato introdotto il bonus IMU 2021 che preved ...

