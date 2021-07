Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero lasciati: lei non porta più l’anello (Di lunedì 26 luglio 2021) Si continua a parlare di rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia sarebbe entrata in crisi e pare che lei abbia tolto l’anello Diletta Leotta e Can YamanDa quando sono tornati dalla Turchia, Can e Diletta non si sono più mostrati insieme. Da settimane circolano diverse voci su una crisi che pare sia stata confermata anche dalle vacanze separate dei due. La Leotta è in Sardegna con amici mentre l’attore è stato beccato in Puglia. Tante le segnalazioni che arrivano quotidianamente su Instagram ma fino ad oggi nessuno dei due ha ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 luglio 2021) Si continua a parlare di rottura tra Can. La coppia sarebbe entrata in crisi e pare che lei abbia toltoe CanDa quando sono tornati dalla Turchia, Can enon si sono più mostrati insieme. Da settimane circolano diverse voci su una crisi che pare sia stata confermata anche dalle vacanze separate dei due. Laè in Sardegna con amici mentre l’attore è stato beccato in Puglia. Tante le segnalazioni che arrivano quotidianamente su Instagram ma fino ad oggi nessuno dei due ha ...

Advertising

GanouIoanna : RT @valentinacy_: #Repost @/giorgio.stapane ... E niente, Can Yaman mi ha chiesto una foto e mi dispiaceva dirgli di no, anche se avrei pre… - AleGobbo87 : RT @JPeppp: Twitter è quel fantastico mondo dove vengono criticate Miriam Leone per le sopracciglia folte, Diletta Leotta perché rifatta, S… - danielaco78 : RT @valentinacy_: #Repost @/giorgio.stapane ... E niente, Can Yaman mi ha chiesto una foto e mi dispiaceva dirgli di no, anche se avrei pre… - monicanote73 : RT @JPeppp: Twitter è quel fantastico mondo dove vengono criticate Miriam Leone per le sopracciglia folte, Diletta Leotta perché rifatta, S… - LALAZIOMIA : Giorgia Rossi: 'Diletta Leotta? C'è sempre da imparare da chi ha successo' -