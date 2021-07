(Di lunedì 26 luglio 2021) L’uscita di scena di Benedettanei 100 rana, fuori col tempo ma anche squalificata, è senza dubbio una delle notizie più incredibili dell’Olimpiade azzurra. Ecco cosa hanno scritto Corriere della Sera e La Stampa Nella terra estrema dei 16, dove esistono solo colori assoluti, luce o buio, una caduta, con squalifica,di significare il, di unire alla normale delusione quel sentimento di inadeguatezza mista a vergogna che abbiamo provato tutti quando abbiamo fallito per la prima volta. Quando ci siamo sentiti falliti. Perché la differenza forse è tutta qui. E a volte ci vuole ...

Advertising

napolista : Corsera: Pilato, a 16 anni con un crollo così si rischia il baratro. Bisogna imparare a perdonarsi La Stampa: “A T… - napolista : Corsera: Pilato alle Olimpiadi senza il suo storico allenatore D’Onghia non convocato dalla federazione Vivono in… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Pilato

IlNapolista

... BenedettaStamattina il Corriere della Sera ha scritto che Benedettaè andata alle Olimpiadi di Tokyo senza il suo storico allenatore D'Onghia. Ecco cosa ha scritto il quotidiano ...Il 'dibattito' - come tale lo riporta la cronaca del- è ancora in corso. Lo spogliatoio ... acquattati nelle fresche frasche del calcio. Per chi ha il vizio - la perversione - di ...