Calciomercato Serie C: Lecco, arriva Kraja (Di lunedì 26 luglio 2021) Lecco - Il Lecco , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Erdis Kraja dall' Atalanta . Ecco la nota del club: " Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare l'ufficialità dell'ingaggio ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Erdisdall' Atalanta . Ecco la nota del club: " Calcio1912 è lieta di annunciare l'ufficialità dell'ingaggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Pro Sesto: ecco Mazzarani e Kone SESTO SAN GIOVANNI - La Pro Sesto , in una nota societaria, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di 2 giocatori: Federico Mazzarani dalla Ternana e Moussa Kone dal Parma . Di seguito le parole del ...

Calciomercato Serie C: Lecco, arriva Kraja Il ragazzo è cresciuto calcisticamente nella Primavera dell' Atalanta , passando anche dal Palermo FC e dal US Grosseto , dove ha fatto esperienza in Serie C collezionando 34 presenze e 4 assist".

Calciomercato Serie A, capitani in scadenza di contratto: tutte le situazioni Sky Sport Serie D, il Castelnuovo punta tutto sui giovani: ingaggiati 4 talenti Simone Modugno è il più giovane tra i quattro ingaggi. Il nuovo fuoriquota neroverde arriva dalla Roma e soprattutto da una buona annata in Primavera 1.

Ternana, il Foggia annuncia Ferrante Sui propri canali social, la società pugliese dà il benvenuto all’attaccante, che lascia temporaneamente le Fere dopo due stagioni. L’attaccante Jonathan Alexis Ferrante va al Foggia. Le fonti ufficia ...

